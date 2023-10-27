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Коммерсантъ FM
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Цена вопроса

Глава РВИ Василий Овчинников о том, как государство поддерживает индустрию видеоигр

Государство начало проявлять интерес к поддержке видеоигровой индустрии. В прошлом году Минцифры утвердило перечень видов деятельности, относящихся к информационным технологиям, где появилась деятельность по созданию, реализации и изданию видеоигр. В результате студии, которые остались в России, получили пакет льгот, аналогичных тем, которые получают и другие IT-компании. Эта мера была важной для отрасли, которая получила освобождение от проверок и налоговые послабления.

Василий Овчинников

Василий Овчинников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Василий Овчинников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Следующей по значимости для отрасли мерой поддержки может стать исполнение августовских указов президента РФ. Их реализация позволит наладить экспорт российских игр в страны БРИКС, а также внести российские видеоигры в реестр отечественного ПО — это даст отрасли дополнительные возможности для восстановления и развития.

Ключевая экономическая проблема индустрии — это уход с российского рынка профильных для нее инвесторов из США, Европы и Китая и пока не очень уверенное внимание к инвестициям в отрасль со стороны непрофильных компаний, а также корпораций и венчурных фондов. И инвестиции отрасли сейчас необходимы: профессиональные команды разработчиков игр есть, но средств у них на новые масштабные проекты и наем специалистов практически нет. По сути, в отрасли сейчас не хватает финансовых ресурсов для масштабирования производства видеоигрового контента.

Поддержка государства может быть уместна и заложит основу индустрии, но, конечно, не даст быстрых результатов. Первое, что нужно сделать,— сформулировать четкую цель, например, чтобы через десять лет 4–5% ВВП страны формировалось за счет производства и продажи игр, а 60% игр, в которые играют в СНГ, были сделаны в России. Чтобы добиться этих результатов, было бы целесообразно позаботиться о высоком уровне конкуренции, а также помочь с выходом российских игр на других рынках. Ориентироваться можно на опыт стран, где игровая индустрия стала одним из крупнейших технологических секторов, это Корея, Япония, Канада.

Помимо этого, у отрасли есть запрос на улучшение качества подготовки специалистов: нужно решить проблему, которая была и до 2022 года, но сейчас усугубилась,— это нехватка преподавателей в учебных заведениях и менторов, способных вести молодых специалистов. Новые кадры — важная государственная задача.

Необходимо и появление грантовой поддержки, которая будет направлена в первую очередь на молодые команды и кадры для индустрии. Сейчас уже есть случаи поддержки игр у «Института развития Интернета», Президентского фонда культурных инициатив, Российского фонда развития информационных технологий, Фонда содействия инновациям и «Россия — страна возможностей» с проектом «Начни игру».

Индустрия не ждет еще какой-то поддержки от государства, перечисленного достаточно. Сейчас мы каждый день решаем своими силами оставшиеся проблемы, главная из которых — отсутствие в России «длинных денег» на разработку. Ищем «импортозамещение» ушедших из страны профильных инвесторов и издателей, знакомим непрофильных инвесторов с разработчиками.

Однако есть и те меры, которые могут навредить отрасли. В первую очередь я говорю о консолидации индустрии в руках какой-нибудь одной корпорации. Все должны иметь возможность работать со всеми, чтобы также конкурировать за внимание и ресурсы. Именно благодаря свободе конкуренции из России выросли компании мирового уровня.

Василий Овчинников, глава Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ)

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