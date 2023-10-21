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Коммерсантъ FM
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Минспорт РФ предложил провести часть Всемирных игр дружбы в Минске

Министерство спорта России предложило провести часть соревновательной программы Всемирных игр дружбы в Минске. Об этом сообщил глава ведомства Олег Матыцин. Он отметил, что российская сторона заинтересована в партнерстве Минска в рамках проекта. Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Минск был одним из партнеров этого проекта. Наши предложения сформулированы руководителям правительства, в дальнейшем внесем на утверждения президентам наших стран»,— сказал господин Матыцин на заседании коллегий Минспорта РФ и Белоруссии (цитата по ТАСС).

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирных игр дружбы в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии форума «Россия — спортивная держава» сообщил, что в играх примут участие около 5,5 тыс. спортсменов. Общий призовой фонд составит 4,6 млрд руб.

Лусине Баласян

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