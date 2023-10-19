Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирных игр дружбы в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. В документе указано, что игры проводятся в целях обеспечения свободного доступа россиян к международной спортивной деятельности.

Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, правительству поручено организовать оргкомитет по подготовке и проведению соревнований. Правительство и власти Москвы и Свердловской области должны подготовить комплекс мер по проведению игр.

План основных мероприятий должен быть установлен в течение двух месяцев. Основные расходы планируется финансировать за счет бюджетных средств, а также «иных источников».

Сегодня, 19 октября, вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии форума «Россия — спортивная держава» сообщил, что в играх примут участие около 5,5 тыс. спортсменов. Общий призовой фонд составит 4,6 млрд руб. Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года.

О проблемах российского спорта на международных площадках — в материале «Ъ» «Олимпийский комитет — России».

Лусине Баласян