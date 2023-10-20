Находящийся в розыске свердловчанин подозревается в нападении на девушек в Перми

В октябре в Перми на двух женщин напал мужчина, который находится в федеральном розыске. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, в преступлении подозревается уроженец Свердловской области Евгений Андреев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В уголовном розыске мужчина находится за совершение тяжкого преступления в Екатеринбурге. По данным МВД, приметы Евгения Андреева: рост 170-175 см, плотное телосложение, борода русого или рыжего цвета. «Может быть одет в куртку типа робы синего цвета с светоотражающими полосами»,— сказано в сообщении.

По данным базы уголовного розыска РФ, подозреваемый родился 19 апреля 1978 года в городе Полевском (Свердловская область). «Ъ-Урал» не удалось оперативно уточнить в полиции Прикамья статью УК РФ, в преступлении по которой подозревается Евгений Андреев.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в октябре в Перми на ул. Подводников в микрорайоне Ераничи две девушки подверглись атакам неизвестного. Первое нападение произошло 7 октября — тогда злоумышленник приставил нож к горлу 19-летней Зарине Хасановой и пытался увести ее с собой. Девушке удалось вырваться. 15 октября утром у того же дома нападению подверглась 18-летняя Ульяна Трефилова. Мужчина стал тащить девушку за волосы и говорить, что убьет ее. Пострадавшую спас окрик одного из жильцов дома с балкона.

Полина Хабарова

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