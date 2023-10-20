Появилась ориентировка на предполагаемого маньяка из микрорайона Ераничи

Сотрудники уголовного розыска в ходе работы по заявлениям устанавливают личность подозреваемого в двух нападениях на женщин в микрорайоне Ераничи Индустриального района Перми. Об этом сообщает телеграм-канал краевой полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

«Приметы: рост 170–175 см, телосложение плотное, на лице имеется борода русого или рыжего цвета. Может быть одет в куртку типа робы синего цвета со светоотражающими полосами. Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102»,— сообщают в полиции Прикамья.

Напомним, в октябре на ул. Подводников в микрорайоне Ераничи две девушки подверглись атакам неизвестного. Первое нападение произошло 7 октября — тогда злоумышленник приставил нож к горлу 19-летней Зарине Хасановой и пытался увести ее с собой. Девушке удалось вырваться. 15 октября утром у того же дома нападению подверглась 18-летняя Ульяна Трефилова. Мужчина стал тащить девушку за волосы и говорить, что убьет ее. Пострадавшую спас окрик одного из жильцов дома с балкона.

«В настоящее время устанавливается местонахождение уроженца Свердловской области Андреева Евгения Васильевича 1978 года рождения, находящегося в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления в г. Екатеринбурге»,— сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.