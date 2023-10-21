Индия успешно запустила ракету в рамках пилотируемой космической программы

В Индии состоялся первый в истории страны запуск ракеты в рамках будущей орбитальной пилотируемой миссии, передает The Times of India. Модуль экипажа отстыковался от ракеты и приводнился в Бенгальский залив.

Запуск был произведен в 10:00 (7:30 по московскому времени), хотя должен был состояться еще в 8:00. Его дважды переносили: сначала из-за погодных условий, затем — из-за неполадок с ракетой.

Индия одобрила миссию по отправке экипажа на орбиту «Гаганьян» в декабре 2018 года. Перед первым полетом с людьми должны состояться беспилотные полеты. Целью первого является отделение модуля экипажа на высоте 17 км и его спуск на воду. Запуск миссии готовится на 2025 год.

Леонид Уварчев