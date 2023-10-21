Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Индия успешно запустила ракету в рамках пилотируемой космической программы

В Индии состоялся первый в истории страны запуск ракеты в рамках будущей орбитальной пилотируемой миссии, передает The Times of India. Модуль экипажа отстыковался от ракеты и приводнился в Бенгальский залив.

Запуск был произведен в 10:00 (7:30 по московскому времени), хотя должен был состояться еще в 8:00. Его дважды переносили: сначала из-за погодных условий, затем — из-за неполадок с ракетой.

Индия одобрила миссию по отправке экипажа на орбиту «Гаганьян» в декабре 2018 года. Перед первым полетом с людьми должны состояться беспилотные полеты. Целью первого является отделение модуля экипажа на высоте 17 км и его спуск на воду. Запуск миссии готовится на 2025 год.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...