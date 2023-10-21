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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Приднестровья подозревает Молдавию в военных приготовлениях

Происходящие в Молдавии события можно трактовать как военные приготовления, заявил министр иностранных дел Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев. По его мнению, «активная милитаризация одной из сторон неурегулированного конфликта» вызывает беспокойство и в Приднестровье, и в Молдавии.

«Демонстративные вливания в молдавскую армию, беспрецедентное число совместных учений с контингентами стран НАТО, постоянные сборы резервистов сложно трактовать иначе, как военные приготовления»,— сказал господин Игнатьев «РИА Новости».

Глава МИДа назвал деструктивными попытки Молдавии принудить Россию к нивелированию своего присутствия в регионе. По его мнению, недружественный курс к РФ со стороны Молдавии вредит интересам сохранения мира и стабильности, так как Москва «проводит уникальную по эффективности миротворческую операцию на Днестре».

В конституции Молдавии закреплен ее нейтральный статус. Премьер Дорин Речан вместе с тем ранее заявил, что республика намерена расширить отношения с НАТО. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что статус нейтралитета не защитит республику от возможных угроз. Однако, по ее словам, граждане страны не поддерживают отказ от него.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Отношения хуже есть куда».

Леонид Уварчев

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