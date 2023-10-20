На фоне участившихся нападений полиция Петербурга патрулирует улицы города

Наряды полиции в усиленном режиме отправились патрулировать улицы Санкт-Петербурга и Ленинградской области после участивших случаев нападений на прохожих, сообщает «Фонтанка».

Интернет-изданию стало известно, что в каждом районе города на вечерний патруль отправились сотрудники сразу нескольких ведомств. Среди них уголовный розыск, миграционная служба и полиция. В задачи правоохранителей входит выявление «праздно шатающихся». Во время работы полицейские будут наведываться в общественные заведения, с учетом того, что дежурство пришлось на пятничный вечер, прежде всего — питейные. Патрулирование началось в 19:00 и завершится в полночь.

В Петербурге ведутся следственные действия для установления лиц, причастных к делу «азербайджанской мафии», участники которой нападали на прохожих и снимали все на телефон, чтобы разместить в Telegram-канале «Жизнь бродяги». Полиции удалось найти пострадавших от действий злоумышленников. В городе также провели рейды на овощебазах и рынках.

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