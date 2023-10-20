Полиция проводит рейды на крупных овощебазах и на Сенном рынке

Петербургская полиция, начиная с 17 октября, проводит серию профилактических мероприятий на крупных плодовоовощных оптовых площадках города. Они иду, в частности, на Калининской и Софийской овощебазах, на Сенном рынке, а также на нескольких более мелких рынках в разных районах города.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в общей сложности проверке были подвергнуты более 1 тыс. граждан государств ближнего зарубежья. Подавляющее большинство находится на территории РФ на законных основаниях, уточнили в полиции. Вместе у нескольких десятков мигрантов были выявлены нарушения миграционного законодательства. Данные граждане были доставлены в отделы полиции для разбирательства.

По результатам административного расследования мигранты, совершившие наиболее грубые нарушения, будут помещены в центр содержания иностранных граждан и подвергнуты выдворению за пределы Российской Федерации с запретом въезда на территорию нашей страны на несколько лет, отметили в полицейском главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге задержали предполагаемых организаторов схемы нелегальной миграции. Для разбирательства в следственные органы было доставлено десять человек.