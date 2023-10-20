Сальдо сообщил о пяти ракетах, сбитых над Херсонской областью

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в направлении Крыма и Приазовья были запущены ракеты вооруженных сил Украины. По его словам, речь идет о 10–15 ракетах, включая переделанные С-200.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Только над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три — в Каховском и две — в Геническом округе. ПВО отработало на отлично»,— написал господин Сальдо в Telegram-канале.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в городе. По предварительным данным, над морем в районе Любимовки была сбита ракета. В 17:27 мск в Севастополе объявили воздушную тревогу. Ее отменили примерно через два часа.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян