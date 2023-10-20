Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова ушла из жизни в 58 лет

Обладательница золотой медали Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете, а также в биатлонном спринте в 1992 году Анфиса Резцова скончалась в 58 лет. Скорбной новостью поделился супруг спортсменки Леонид Резцов, передает ТАСС.

По словам мужа биатлонистки, Резцова умерла 19 октября в реанимации, она не пришла в сознание. О смерти спортсменки родственники узнали лишь на следующий день. Супруг Резцовой уточнил, что в больницу олимпийская чемпионка попала пять дней назад. Пока что семья не связывалась ни с реанимацией, ни с патологоанатомом.

За свою спортивную карьеру Резцова также занимала первое место на пьедестале за победу в биатлонной эстафете в 1994 году. Помимо этого, на ее счету серебро Олимпиады в лыжных гонках и бронза в биатлоне, а также другие высокие результаты в дисциплинах.

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