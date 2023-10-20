В Татарстане начались смс-рассылки рекламы о наборе контрактников на СВО

Жителям Татарстана начали приходить смс-сообщения с предложением заключить контракт на участие в специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщил региональный оперштаб по частичной мобилизации в своем Telegram-канале.

В частности, сегодня жителей в смс-сообщениях извещали о «дополнительном наборе на контрактную службу» и о том, что «только до 30 октября единоразовая выплата 300 тыс. руб.».

Как писал «Ъ-Казань», на этой неделе власти Татарстана провели телемарафон на местном канале ТНВ, в ходе которого в течение 12 часов призывали заключить контракт на участие в СВО.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"