В Татарстане прошла акция по набору добровольцев на СВО
Власти Татарстана сегодня с 10:00 провели 12-часовой телемарафон «Все СВОи» с целью привлечения новых добровольцев для участия в специальной военной операции РФ на Украине.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В прямом эфире регионального телеканала ТНВ, сменяя друг друга, в течение дня должны были выступить более 50 спикеров – чиновники, в том числе представители Минобороны РФ, священнослужители, военнослужащие и члены их семей. Они рассказывали о льготах для участников СВО и призывали подавать заявки на заключение контракта с минобороны.
С этой же целью в районах республики одновременно прошли патриотические акции, концерты и пикеты в поддержку службы по контракту. Потенциальным добровольцам обещали дополнительные единовременные выплаты, сумма которых достигает 600 тыс. руб.
Сколько заявок на заключение контрактов было получено за время широкомасштабных мероприятий, пока не сообщалось.