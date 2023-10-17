В Татарстане прошла акция по набору добровольцев на СВО

Власти Татарстана сегодня с 10:00 провели 12-часовой телемарафон «Все СВОи» с целью привлечения новых добровольцев для участия в специальной военной операции РФ на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В прямом эфире регионального телеканала ТНВ, сменяя друг друга, в течение дня должны были выступить более 50 спикеров – чиновники, в том числе представители Минобороны РФ, священнослужители, военнослужащие и члены их семей. Они рассказывали о льготах для участников СВО и призывали подавать заявки на заключение контракта с минобороны.

С этой же целью в районах республики одновременно прошли патриотические акции, концерты и пикеты в поддержку службы по контракту. Потенциальным добровольцам обещали дополнительные единовременные выплаты, сумма которых достигает 600 тыс. руб.

Сколько заявок на заключение контрактов было получено за время широкомасштабных мероприятий, пока не сообщалось.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"