С 21 октября в Краснодаре будут работать все ярмарки выходного дня

В Краснодаре установилась комфортная для уличной торговли погода. В связи с этим с 21 октября в городе заработают все 12 ярмарок выходного дня, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Краснодара Фото: мэрия Краснодара

Ярмарки будут работать с 8:00 до 15:00. Они откроются по улицам: Архитектора Ишунина (вблизи дома №7/1), Уральская (вблизи дома №170/7), Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской), Евдокии Бершанской (вблизи дома №216/1), Героя Яцкова (вблизи дома №11), Дзержинского (вблизи дома №213), Каляева (вблизи дома №198), Бургасская (вблизи дома №31/1), проспект Чекистов (вблизи дома №9), Одесская (вблизи дома №48), Восточно-Кругликовская, 26; Западный обход, 34.

Фермеры будут продавать на ярмарках овощи, виноград, яблоки и груши. Также можно будет купить мясные деликатесы, живую рыбу, орехи и хлебобулочные изделия. Продукцию на ярмарки привозят фермеры со всего Краснодарского края.

«Организаторы каждой ярмарки обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, осуществляют контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдением правил торговли участниками ярмарки»,— подчеркнули в мэрии.

Татьяна Ручкина

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