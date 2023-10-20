Автоинспекторы в Сысертском районе спасли из пожара инвалида без рук и ног

Полицейские из ГИБДД спасли инвалида без рук и ног из горящего дома в селе Патруши (Сысертский район), сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, экипаж ГИБДД заметил возгорание одной из секций деревянного дома при патрулировании села. Вызвав пожарных, сотрудники Госавтоинспекции стали стучать в окна, чтобы предупредить жителей об опасности. «Из одной из секций выбежала женщина с маленьким ребенком на руках и сообщила, что в соседней квартире находится мужчина-инвалид, который самостоятельно не сможет покинуть охваченное огнем здание»,— сообщил Валерий Горелых.

Полицейские перелезли через забор и под навесом нашли мужчину, который тщетно пытался выбраться на улицу и звал на помощь. «Открыв ворота изнутри, автоинспекторы вынесли его на руках и передали прибывшим специалистам неотложки. После чего наряд приступил к обеспечению беспрепятственного проезда к очагу возгорания спецтехники»,— отметил полковник Горелых. По его словам, жильцы дома и соседи искренне поблагодарили полицейских за оперативность и профессионализм в работе.

Село патрулировал экипаж свердловской Госавтоинспекции в составе инспекторов старшего лейтенанта полиции Александра Белоносова и старшего лейтенанта полиции Артура Вахитова.

Напомним, 18 октября в Екатеринбурге на строящейся ледовой арене УГМК произошел пожар. Сообщение о возгорании на улице Степана Разина,15 поступило в МЧС в 12:28. Возгорание было ликвидировано в 13:51, его площадь составила 100 кв. м., никто не пострадал.

Ева Коршунова

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