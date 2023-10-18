Пожарные ликвидировали пламя на строящейся ледовой арене в Екатеринбурге

Пожар на стройке УГМК-арены в Екатеринбурге был ликвидирован в 13:51. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Площадь пожара составила 100 кв. м, погибших и пострадавших нет.

Сообщение о возгорании на улице Степана Разина,15 поступило в МЧС в 12:28. На месте работали 35 пожарных и 13 единиц спецтехники. До прибытия спасателей 260 человек самостоятельно эвакуировались с территории.

Напомним, 17 августа на строящемся объекте также произошел пожар. Тогда на площади 10 кв. м там горели лакокрасочные материалы и утеплитель.

Ледовая арена возводится рядом с Екатеринбургским цирком. Строительством занимается АО «Ледовая арена». Вместимость будущего спорткомплекса составит 15 тыс. зрителей, вместимость парковки — 400 машин. Кроме хоккея, в комплексе будет развиваться еще 11 спортивных дисциплин. Как заявлялось ранее, стоимость реализации проекта составит свыше 23 млрд руб.

Полина Хабарова

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