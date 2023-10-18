В Екатеринбурге на строящейся ледовой арене УГМК произошел пожар

На строящемся спортивном объекте «УГМК-арена» в Екатеринбурге произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на объекте горит утеплительный материал. Сообщение о возгорании на улице Степана Разина,15 поступило в МЧС в 12:28. На место прибыли 35 пожарных и 13 единиц спецтехники.

Напомним, в августе на строящейся арене также произошел пожар. Тогда на площади 10 кв. м там горели лакокрасочные материалы и утеплитель.

Ледовая арена возводится рядом с Екатеринбургским цирком. Строительством занимается АО «Ледовая арена». Вместимость будущего спорткомплекса составит 15 тыс. зрителей, вместимость парковки — 400 машин. Кроме хоккея, в комплексе будет развиваться еще 11 спортивных дисциплин. Как заявлялось ранее, стоимость реализации проекта составит свыше 23 млрд руб.

Полина Хабарова

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