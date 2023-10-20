CША заявили об обеспокоенности НАТО после встречи Путина и Орбана

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил об обеспокоенности стран НАТО из-за прошедшей встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. После переговоров лидеров послы стран альянса обсудили возможные угрозы безопасности, связанные с российско-венгерскими отношениями.

«Мы считаем Венгрию союзником, но в то же время мы видим, что она укрепляет отношения с Россией, несмотря на войну на Украине»,— сказал господин Прессман «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признано иностранным агентом). По его словам, союзники НАТО беспокоятся о мировой безопасности. Как пишет Bloomberg, на встрече послов стран НАТО присутствовал представитель Швеции, чью заявку на членство в альянсе Венгрия до сих пор не одобрила.

Венгерский госсекретарь по международным делам Золтан Ковач в соцсети X написал, что главная причина укрепления связей Венгрии с Россией — возможность открытой коммуникации для мирного урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, указал он, сохраняется «очевидная энергетическая зависимость» страны.

Переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана прошли 17 октября в Пекине. Господин Орбан заявил, что власти пытаются наладить и расширить контакты с Россией, несмотря на международную обстановку. Российский президент отметил, что нынешние геополитические условия значительно ограничивают возможности для развития отношений, однако с Венгрией они сохраняются.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Тонкая орбаническая химия».

Лусине Баласян