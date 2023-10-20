Имущество обанкротившегося «Строителя Белогорья» выставили на продажу за 20,5 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося АО «Инвестиционная компания "Строитель Белогорья" Александр Серебрянский сообщил о продаже имущества компании общей стоимостью 20,5 млн руб. Оно выставлено на торги путем публичного предложения 40 лотами, 34 из которых составляют парковочные места, шесть — нежилые помещения общей площадью 246,3 кв. м.

Цена отсечения по 1-34 лотам составляет 146,6 тыс. руб., по 35-му лоту — 309,4 тыс. руб., по 36-му — 189 тыс. руб., по 37-му — 656,4 тыс. руб., по 38-му — 220,8 тыс. руб., по 39-му — 210,6 тыс. руб., по 40-му — 220 тыс. руб.

Все имущество находится в залоге у АО «МИнБанк». Заявки на участие в торгах будут приниматься с 27 октября по 24 декабря.

Суд признал застройщика банкротом в апреле 2021 года. Московский индустриальный банк обратился с иском о банкротстве компании в сентябре 2020 года из-за долга в 872,85 млн руб.

В январе 2022 года суд утвердил стоимость и условия продажи имущества обанкротившегося застройщика. Всего активы, заложенные в Московском индустриальном банке, должны выставляться на аукцион десятью лотами общей начальной стоимостью 227,9 млн руб.

О банкротстве тамбовского застройщика «Козерог» читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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