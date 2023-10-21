Волшебно богатая гора

Площадь территории, сравнимая европейским городом средней величины — Смоленском или Палермо. Численность населения, сравнимая с районом Москвы. Из полезных ископаемых — лишь белая глина, известняк и алебастр. И третье место в мире по ВВП на душу населения — $180 тыс. Это Лихтенштейн, правители которого после Второй мировой войны были вынуждены распродавать картины из личной коллекции, а теперь единолично управляют одной из крупнейших в мире финансовых компаний с активами более $330 млрд.

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Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Замок Гутенберг в Бальцерсе, Лихтенштейн

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Тайна альпийского треугольника

В конце сентября стало известно, что LGT Bank, который принадлежит правящей семье князей фон унд цу Лихтенштейн, активно нанимает на работу инвестбанкиров некогда одного из крупнейших банков Европы — Credit Suisse (CS). Весной этого года CS оказался на грани банкротства и был в срочном порядке по распоряжению швейцарских властей выкуплен другим швейцарским банком — UBS. Уже в августе один из бывших топ-менеджеров CS Аджай Панджаби возглавил индийское подразделение LGT по работе с состоятельными клиентами. Помимо него в LGT на работу перешли еще около десятка бывших ведущих сотрудников банка. «Мы довольно активно принимаем на работу новых людей,— сообщил в интервью Bloomberg глава LGT Private Banking Оливье Перрего.— Сделка CS и UBS стала для нас хорошим вектором роста».

LGT Group в последнее время вообще активизировала операции в Азии в надежде привлечь местных состоятельных клиентов к европейским услугам private banking. Экспансия на восток не в последнюю очередь связана с правителем самого Лихтенштейна князем Хансом-Адамом II.

Его личное состояние сейчас составляет около €6 млрд, что делает его самым богатым монархом Европы. Именно под его руководством банк LGT Group, ранее известный как The Liechtenstein Global Trust, открыл представительство в Гонконге уже в 1986 году.

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Фото: Keystone, Eddy Risch / AP LGT Bank на фоне замка в Лихтенштейне

Фото: Keystone, Eddy Risch / AP

Сам Ханс-Адам II, еще будучи наследником престола, в 1960-х успел попрактиковаться в одном из банков Лондона, а потом получил степень MBA в Университете Санкт-Галлена. В 1970 году банк LGT был приобретен фондом княжеской семьи, а Ханс-Адам возглавил его, начав активную реорганизацию.

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Фото: AP Князь Ханс-Адам II

Фото: AP

LGT был основан еще в 1920 году как Bank in Liechtenstein (BiL). Первоначально в задачи банка входило кредитование местных предпринимателей. Однако крошечная территория страны — всего 160 кв. км — не позволяла банку развивать свои операции, да и вся экономика княжества находилась в плачевном состоянии. Видя это, правители Лихтенштейна в 1924 году вошли в таможенный и монетарный союз с соседней Швейцарией. Подобно Швейцарии, власти Лихтенштейна осуществили и налоговую реформу.

По мнению многих исследователей, именно это привело к тому, что в двух швейцарских кантонах — Цюрих и Цуг, а также в соседнем Лихтенштейне в 1920-х было образовано первое де-факто налоговое убежище Европы, получившее условное название «треугольник Цюрих—Цуг—Лихтенштейн». Там были приняты законы с минимальными требованиями к иностранным компаниям и другим юридическим лицам, желавшим зарегистрироваться на этих территориях с чрезвычайно льготным налоговым режимом. Так Лихтенштейн начал получать первые дивиденды от компаний из соседних европейских стран, желавших снизить свою налоговую нагрузку, а княжеская семья Лихтенштейнов — укреплять свое благосостояние. Во времена Великой депрессии княжеская семья буквально спасла банк, выкупив его контрольный пакет акций.

Новый кризис наступил после Второй мировой войны. Тогда княжеская семья была вынуждена продать даже часть картин из своей личной коллекции — одного из самых богатых частных собраний в мире, которую князья собирали с середины XVI века. Были проданы в числе прочих такие шедевры, как «Портрет Джиневры де Бенчи» Леонардо да Винчи и «Портрет Виллема Хейтхейссена» Франса Халса.

Постепенно экономика Европы также начала восстанавливаться. В Лихтенштейне снова начали регистрироваться компании, желавшие сэкономить на уплате налогов в своих странах. Помогло и открытие отделений BiL во Франкфурте, Лондоне и Нью-Йорке.

Впрочем, нельзя сказать, что послевоенное восстановление Лихтенштейна проходило только благодаря льготному налоговому режиму и финансовым операциям. Княжеская семья занималась диверсификацией экономики крошечного государства. В частности, она помогла развитию чуть не обанкротившейся во время войны небольшой семейной инженерной компании Maschinenbau Hilti OHG. На фоне активного экономического сотрудничества правителей Лихтенштейна со Швейцарией и ФРГ компания уже в 1950-х вышла на новые для себя рынки, начав производить электроинструменты, бытовую технику, строительные товары, монтажное оборудование. К 1963 году компания Hilti уже присутствовала в 23 странах мира. Сейчас эта компания является одним из крупнейших в мире производителей строительно-монтажного оборудования, стройматериалов, измерительного оборудования, высокотехнологичных буровых инструментов и т. п. Годовая выручка Hilti составляет около €6 млрд, она присутствует в 130 странах мира, где на нее трудятся 32 тыс. человек. Это всего на 7 тыс. человек меньше, чем все население княжества.

Но и это еще не все. Другая лихтенштейнская компания — Ivoclar Vivadent — один из мировых лидеров на рынке стоматологического протезирования. Компания была основана в 1923 году в Цюрихе, но через десять лет переехала в Лихтенштейн, где до сих пор и базируется. Коронки, искусственные зубы, композитные материалы и другие товары для протезирования компания сейчас продает в 130 странах мира. На европейском рынке зубного протезирования лихтенштейнская Ivoclar Vivadent занимает долю в 40%, а на мировом — 20%. Промышленный сектор сейчас дает максимальную долю в ВВП Лихтенштейна — 42%. Остальное приходится на туризм и финансы.

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Фото: Keystone, Arno Balzarini / AP Вид на Альпы из города Тризен, Лихтенштейн

Фото: Keystone, Arno Balzarini / AP

Грязью в князя

В начале XXI века финансовый сектор стал приносить властям княжества не только доходы, но и головную боль. Страну начали беспокоить полицейские и налоговики из других стран, чьи состоятельные граждане успешно прятали в Лихтенштейне свое состояние. Летом 2000 года по запросу австрийских властей были проведены обыски в офисе LGT. Австрийская и местная полиция изъяла документы и базы данных со сведениями о 18 организациях, подозреваемых в причастности к отмыванию криминальных денег. Скандал вокруг нарушений в банковском секторе Лихтенштейна начался с доклада, подготовленного германской разведслужбой BND. Вместе с австрийской прокуратурой она передала собранные материалы правоохранительным органам княжества.

Затем на Лихтенштейн со всех сторон начали сыпаться обвинения.

Привлеченный к расследованию австрийский прокурор по особо важным делам Курт Шпитцер заявил, что страна стала «Меккой по отмыванию денег и банковских трансфертов в известные адреса, что на простом языке называется дачей взяток через кредитно-финансовые институты». В Национальном собрании Франции прошли слушания, посвященные ситуации в княжестве, в ходе которых звучали обвинения в том, что Лихтенштейн разбогател «на деньгах террористов» и является «наиболее опасной юридической и налоговой структурой Европы». Организация по экономическому сотрудничеству (ОЭСР) внесла Лихтенштейн в черный список офшоров с самым низким уровнем контроля за финансовыми операциями.

Новый скандал разразился в 2008 году, когда мировой финансовый кризис заставил власти многих стран начать новую охоту на налоговые убежища. В феврале 2008-го стало известно, что немецкие налоговики заплатили бывшему сотруднику LGT €4 млн за базу данных о сотнях германских вкладчиков, державших там в общей сложности несколько миллиардов евро. Скандал привел к политическому конфликту крохотного княжества с Германией. Наследный принц Лихтенштейна Алоис назвал методы немецких налоговиков незаконным и «покушением» на суверенитет княжества. «Лучше бы Германия использовала свои доходы от налогов для приведения собственной налоговой системы в порядок, а не платила миллионы за краденую информацию»,— посоветовал он Берлину.

Впрочем, под давлением не только Германии, но и Великобритании, США и ОЭСР Лихтенштейн, как и другие налоговые гавани, тогда согласился подписать соглашения о более полном раскрытии налоговой информации по запросу правоохранительных органов. Лихтенштейн также подписал межправительственные соглашения о сотрудничестве в области налогообложения с Германией и США и согласился на взаимодействие с ОЭСР в области обмена информацией по налоговым вопросам. В конце концов в 2009 году ОЭСР убрала Лихтенштейн из своего черного списка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптура «Портрет африканского короля» в Лихтенштейне

Фото: Юрий Дьяконов, Коммерсантъ Скульптура «Портрет африканского короля» в Лихтенштейне

Фото: Юрий Дьяконов, Коммерсантъ

Глобальный Восток и Лихтенштейн

После соглашений о раскрытии данных LGT Group пережила отток вкладчиков, который, впрочем, продолжался недолго. После этого банк осуществил целый ряд слияний и поглощений, существенно расширив свои операции на рынке частных инвестиций и на работе с состоятельными клиентами, делая особый упор на Азии.

В 2012 году LGT купил у швейцарского частного банка Clariden Leu подразделение по торговле финансовыми инструментами, связанными со страхованием. Подразделение управляет активами общей стоимостью $2 млрд. В 2014-м у британского HSBC было приобретено подразделение, работающее с состоятельными клиентами в Швейцарии, объем активов в управлении — $11 млрд. В 2016 году LGT купил мажоритарную долю в лондонской Vestra Wealth, работающей с состоятельными клиентами и управляющей активами на $8 млрд. В том же году у голландского ABN Amro были приобретены операции по работе с состоятельными клиентами в Азии, объем активов в управлении — около $40 млрд. Эта сделка удвоила объем активов, которыми управляло LGT при операциях с частными клиентами Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Швейцарский частный банк Clariden Leu

Фото: Christian Hartmann / Reuters Швейцарский частный банк Clariden Leu

Фото: Christian Hartmann / Reuters

В 2017 году LGT купила у частного инвестфонда Ares Management британско-французскую управляющую компанию European Capital, работающую с частными инвестициями.

В 2019-м LGT открыла подразделение по работе с ценными бумагами в Таиланде и вышла на индийский рынок состоятельных клиентов, купив мажоритарную долю в управляющей компании Validus Wealth. В том же году LGT расширила свои операции в Индии, купив у Soros Economic Development Fund местную инвесткомпанию Aspada.

Но экспансия LGT не ограничивается Азией. В 2021 году LGT купил сиднейскую управляющую компанию Crestone Wealth Management с активами на $16 млрд. «Мы считаем, что сейчас в Азии мы находимся в уникальной ситуации, когда бизнес-модель крупного банка позволяет работать так, как будто это небольшой частный банк с индивидуальным подходом к каждому клиенту, который одновременно может конкурировать с остальными крупными банками»,— говорит глава LGT Asia Анри Леймер.

Евгений Хвостик