Второго обвиняемого в нападении на прохожих несовершеннолетнего отправили под стражу в Петербурге

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу еще одному несовершеннолетнему участнику так называемой «азербайджанской мафии», подозреваемому в нападении на прохожих и обвиняемому по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Судя по ФИО, он является близким родственником ранее арестованного фигуранта.

Как сообщили 20 октября в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, процесс, как и в первом случае, проходил в закрытом режиме. Свою вину несовершеннолетний подозреваемый не признал. Обвиняемый и защитник просили для него домашний арест.

Суд, тем не менее, ходатайство следствия удовлетворил, избрав молодому человеку меру пресечения в виде ареста. Он пробудет в СИЗО до 17 декабря.

Напомним, ранее суд в Петербурге избрал такую же меру пресечения еще одному фигуранту дела об «азербайджанской мафии».

Подробнее о нашумевшей истории — в материале «Ъ-СПб» «Глава Следственного комитета велел спросить "бродяг" за жизнь».

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