Мэры Радужного и Пыть-Яха призвали наказать виновных в дискредитации главы ХМАО

Глава Радужного Наталья Гулина и мэр Пыть-Яха Александр Морозов записали видео в поддержку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Натальи Комаровой после высказывания главы региона об экипировке бойцов специальной военной операции (СВО).

По словам госпожи Гулиной, в сети появились ложные публикации, которые «порочат честь, достоинство и деловую репутацию» главы округа. «Злоумышленники совершают против нашего губернатора преступление, за которое законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственности», — отметила Наталья Гулина. В конце видео глава Радужного попросила считать ее обращение официальным заявлением в СК и прокуратуру РФ.

Мэр Пыть-Яха Александр Морозов заявил, что на губернатора ХМАО идет целенаправленная атака на информационных площадках. «Я знаю, что губернатор Наталья Комарова поддерживает СВО реальными делами, очень часто бывает на линии соприкосновения и осуществляет контроль за отправленной помощью, которая идет от округа для наших ребят», — сказал господин Морозов. В конце обращения глава Пыть-Яха также попросил считать ролик официальным заявлением в СК и прокуратуру РФ.

Ранее Наталью Комарову поддержал блогер и директор по дизайну «ВКонтакте» Артемий Лебедев, который раскритиковал тюменского общественника Юрия Рябцева, заявившего в полицию на губернатора ХМАО.

Василий Алексеев

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