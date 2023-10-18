Артемий Лебедев раскритиковал общественника, заявившего в полицию на главу ХМАО

Блогер и директор по дизайну «ВКонтакте» Артемий Лебедев раскритиковал тюменского общественника Юрия Рябцева, который заявил в полицию на губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Наталью Комарову. Ситуацию блогер прокомментировал в видео на своем YouTube-канале «Самые честные новости. Артемий Лебедев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артемий Лебедев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Артемий Лебедев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Напомним, в прошедшие выходные Наталья Комарова встретилась с жителями Нижневартовска. На вопрос жены мобилизованного о том, когда бойцов СВО будут обеспечивать снаряжением, госпожа губернатор заявила, что власти не были готовы к проведению СВО.

«В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, какие-то нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать»,— заявила губернатор Комарова.

«Слово "война", между прочим, говорил даже Путин»,— заявил Артемий Лебедев. По его словам, претензия к Наталье Комаровой не обоснована. Как ранее сообщили в пресс-центре правительства ХМАО-Югры, слова госпожи Комаровой не противоречат тому, что ранее говорил президент России Владимир Путин.

Полина Хабарова

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