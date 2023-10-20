Уволился подозреваемый во взяточничестве главный курский ветеринар Олег Кошманов

Председатель комитета ветеринарии Курской области Олег Кошманов уволился по собственному желанию с 20 октября. Об этом сообщили в облправительстве.

Губернатор Роман Старовойт назначил исполняющим обязанности председателя Андрея Мосолова. Он является заместителем руководителя — начальником управления организации ветеринарных мероприятий и государственного надзора.

Олег Кошманов был задержан 18 октября по подозрению в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По версии следствия, руководитель одного из подведомственных подразделений ветеринарного ведомства оказал ему незаконные услуги на 371,8 тыс. руб. за «общее покровительство и попустительство по службе».

Курское управление СКР предъявило господину Кошманову обвинение, по ходатайству следствия он помещен под домашний арест. В ведомстве предложили всем, кто столкнулся с коррупцией со стороны председателя комитета, сообщать об этом.

В облправительстве отметили, что власти «продолжают оказывать содействие следственным органам».

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Александр Прытков

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