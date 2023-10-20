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Владелец «Мытного рынка» снова выставил его на продажу за 465 млн рублей

«Мытный рынок», расположенный в центре Нижнего Новгорода, в шаговой доступности от кремля, вновь выставлен на продажу. Объявление о продаже объекта за 465 млн руб. появилась на сайте объявлений «Авито» в разделе коммерческой недвижимости.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Продается земельный участок с построенными основным зданием рынка и торговыми павильонами. «Торг есть»,— отмечается в объявлении.

Как продавали «Мытный рынок»

Как писал «Ъ-Приволжье», собственник рынка Ваган Багдасарян не первый раз пытается продать принадлежащий ему объект. В октябре 2020 года работа рынка была приостановлена из-за нарушения противоэпидемических ограничений. Этому предшествовала инспекция со стороны регионального правительства и требование губернатора Глеба Никитина о реконструкции рынка. В декабре 2021 года владелец заявил о планах продать его за 500 млн руб. К маю 2022 года цена поднялась до 650 млн руб., но к концу года упала на 200 млн руб.

В марте 2023 года, так как покупателей на него не нашлось, Ваган Багдасарян начал готовить рынок к открытию и получил разрешение на торговлю до конца 2027 года.

Андрей Репин

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