Простаивающий Мытный рынок сняли с продажи и готовят к торговле

Владелец Мытного рынка в центре Нижнего Новгорода Ваган Багдасарян передумал продавать объект из-за отсутствия покупателей. Сейчас торговую площадку приводят в порядок к открытию, которое запланировано на 5-10 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Хочу продать, но если нет покупателей, то зачем? Может, еще год будет продаваться. Уже получили разрешение на торговлю на пять лет»,– рассказал предприниматель GiperNN.

Работа Мытного рынка была приостановлена с октября 2020 года из-за нарушения противоэпидемических ограничений, касающихся распростраения коронавируса. С того времени площадка больше не работала, собственник приступил к ремонту главного здания. Затем Ваган Багдасарян решил продать рынок из-за хлопот, связанных с его содержанием. В декабре 2021 года владелец планировал продать объект за 500 млн руб., к маю 2022 года его стоимость выросла до 650 млн руб. К концу года цена упала до 450 млн руб., однако покупатель, желающий приобрести недвижимость в центре города, так и не нашелся. Все это время хозяин рынка зарабатывал, сдавая часть территории под платную автопарковку.