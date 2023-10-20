Губернатор Гладков заявил об отказе от создания кладбища в пригороде Белгорода

В ходе прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков заявил, что новое кладбище не будет строиться в селе Стрелецком Белгородского района. Ранее мэрия облцентра предлагала передать ей для этих целей участок в селе площадью 325 тыс. кв. м. Однако местные жители возмутились потенциальному соседству погоста с полигоном ТБО.

«Администрации Белгорода и Белгородского района ищут новый участок для кладбища»,— добавил господин Гладков.

В горсовете Белгорода рассказывали, что в облцентре размещено 12 кладбищ, однако десять из них закрыты. Большую часть новых могил организуют на Юго-Западном кладбище на улице Василия Трутовского. Организовать новый погост на территории города не позволяют требования действующего законодательства.

Власти Воронежа также отмечают надвигающуюся нехватку мест для захоронений на действующих городских кладбищах. Для решения проблемы они выбрали участок под новый погост на окраине Левобережного района, но после возмущений местных жителей отказались от этой идеи.

Какой выход из ситуации нашла мэрия Воронежа — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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