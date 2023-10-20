Кубань за год увеличила экономию по конкурентным закупкам на 23%

Экономия по конкурентным закупкам на Кубани в 2023 году выросла на 23,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Регион сэкономил на конкурентных госзаказах 6,3 млрд руб., в то время как в 2022 году показатель достигал 5,1 млрд руб.

«Особое внимание в крае уделяется теме прозрачности закупок. Проведение открытых конкурентных торгов — один из самых важных, ключевых факторов, которые способствуют эффективному расходованию бюджетных средств»,— отметил вице-губернатор Игорь Галась.

Согласно данным ЕИС в сфере закупок, за первое полугодие 2023 года на Кубани заключили контракты по 66,6 тыс. заявок на общую сумму 103 млрд руб.

Ранее в Гордуме Краснодара сообщили, что город сумел сэкономить на закупках троллейбусов, в связи с чем доходы в муниципальный бюджет предложили уменьшить на 11,5 млн руб.

Анастасия Донскова

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