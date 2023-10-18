Доходы бюджета Краснодара в 2023 году хотят увеличить на 434 млн рублей

В проекте бюджета Краснодара на 2023 год и плановый период 2024 года планируются изменения, связанные с увеличением доходов на 434 млн руб. в 2023 году. Об этом сообщил директор департамента финансов администрации Краснодара Александр Чулков в ходе заседания гордумы.

В 2024 году показатель предлагают уменьшить на 11,5 млн руб. По заявлению господина Чулкова, уменьшение связано с возникшей экономией в ходе проведения электронных торгов на оказание услуг аренды и лизинга троллейбусов. Собственные доходы местного бюджета увеличены в текущем году увеличены на 549,5 млн 500 тыс. за счет поступлений от налога на доходы физических лиц.

Расходы местного бюджета в текущем году планируют увеличить на 49,5 млн руб., в 2024 году — на 17,4 млн руб. Увеличение связано с темпами строительства. В частности, речь идет о технологическом присоединении к инженерным сетям, надзором за строительством школ и детских садов, а также необходимостью проведения компенсационного озеленения территории школы на улице Пономаренко после вырубки насаждений.

«На предоставления субсидий в связи с включением новых категорий граждан, имеющих право на льготы по оплате проезда, предлагается выделить 50,5 млн руб. »,— добавил Александр Чулков.

Департаменту муниципальной собственности и городских земель рекомендовано предусмотреть средства на софинансирование строительства двух школ и трех детских садов в сумме 120 млн руб. На финансовое обеспечение в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановления трудоспособности предлагается предусмотреть 16 млн руб. МУП «Водоканал» и МУП ЖКХ «Корсунское».

С учетом предлагаемых изменений доходы местного бюджета в 2023 году составят 74,6 млрд руб., расходы — 81,2 млрд руб., дефицит — 6,6 млрд руб. В 2024 году доходы бюджета Краснодара составят 59,2 млрд руб., расходы — 61,6 млрд руб., дефицит — 2,4 млрд руб.

Анастасия Донскова, Вячеслав Рыжков

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