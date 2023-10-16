На Кубани за полгода несостоявшимися признали 54% госзакупок на 47 млрд рублей

На Кубани за первые шесть месяцев 2023 года несостоявшимися признали 54% процедур определения поставщика по закупкам на нужды края конкурентными способами (15,3 тыс. процедур) на общую сумму 47,5 млрд руб. Сведения об этом содержатся в аналитическом отчете департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края, опубликованном на портале ЕИС в сфере закупок.

Из общего числа конкурентных процедур, признанных несостоявшимися, 12,3 тыс. в конечном итоге пришли к заключению контракта с единственным поставщиком на общую сумму 43,1 млрд руб. Еще по 3 тыс. процедур соглашения не были заключены (на сумму 4,3 млрд руб.).

За первое полугодие 2023 года контракты заключили по 66,6 тыс. заявок на общую сумму 103 млрд руб. В соответствии с планом-графиком на 2023 год 25,4 тыс. процедур являются конкурентными (на 72,2 млрд руб.), еще 34,9 тыс. контрактов были заключены с единственным поставщиком (на сумму 18,2 млрд руб.).

Анастасия Донскова

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