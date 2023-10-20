В «Титановой долине» могут создать индустриальный спортивный кластер

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» предложили создать индустриальный спортивный кластер для производства спортивных товаров. С такой инициативой на заседании совета при президенте РФ по физкультуре и спорту выступил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

«В 2022 году объем рынка спортивной продукции в стране составил 230 млрд руб. При этом доля отечественных товаров — чуть больше 33 млрд руб. (14,5%), — сообщил он.— В ближайшее время обеспечение профессионального спорта будет осуществляться в основном за счет импорта из дружественных стран, но в перспективе это направление должно обеспечиваться собственным производством. В связи с этим предлагаем создать индустриально-спортивные кластеры».

В числе пилотных регионов для их размещения господин Куйвашев предложил рассмотреть Свердловскую область: «Регион в достаточной мере обеспечен инженерными кадрами. У нас в области расположен один из крупнейших в мире и единственный в России производитель титана — корпорация "ВСМПО-Ависма". Титановые сплавы используются при производстве велосипедов, клюшек для гольфа, товаров для альпинизма и туризма».

Разместить участников кластера губернатор предложил в «Титановой долине». По его словам, это позволит компаниям-резидентам получить участки с необходимой инженерной инфраструктурой и воспользоваться преференциальным режимом площадки. «Интерес к проекту уже проявили компании, которые готовы наладить производство лыжного инвентаря, спортивной одежды, оборудования для оснащения центров медико-спортивной реабилитации»,— подчеркнул Евгений Куйвашев. Для поддержки участников проекта было предложено использовать механизмы госзаказа и льготного кредитования, компенсировать затраты на НИОКР и выдавать гранты для расширения производственных мощностей.

Инициативу поддержал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, на базе «Титановой долины» можно «очень быстро расширить производство и занять нишу, которая раньше была занята недружественными странами».

Кроме того, Евгений Куйвашев предложил в качестве дополнительного источника финансирования для создания спортивных объектов в регионах РФ предоставить возможность направлять часть доходов от акцизов на алкогольную и табачную продукцию. Президент Владимир Путин одобрил это предложение.

Анастасия Реутова

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