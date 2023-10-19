Путин одобрил предложение Куйвашева об использовании доходов от акцизов на спорт

Президент Владимир Путин одобрил предложение губернатора Свердловской области о направлении части доходов от акцизов на алкогольную и табачную продукцию на возведение новых спортивных объектов в РФ. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«Безусловно, нужно вместе с Минфином смотреть, сколько от акцизов на вино, на водку, на табак мы отчисляем на спорт. Нужно иметь в виду, что если мы получаем от этого значительные средства, то они должны идти на реабилитацию людей — и тех, которые употребляют все, о чем я сказал, и тех, кто не должен употреблять — на подрастающее поколение, на молодых людей»,— отметил Владимир Путин.

Напомним, такое предложение губернатор Куйвашев сделал на заседании совета при президенте Владимире Путине по физкультуре и спорту, посвященному развитию и оснащению спортивной инфраструктуры в Перми. Евгений Куйвашев возглавляет рабочую группу по импортозамещению в спорте при Госсовете РФ.

Полина Хабарова

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