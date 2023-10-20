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Дублер Московского шоссе в Самаре частично перекроют из-за ремонта теплотрассы

Движение транспорта будет ограничено на ул. Маломосковская в Самаре в субботу, 21 октября. Речь идет об участке от ул. Революционная до ул. Ерошевского. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Ограничение на ул. Маломосковская будет действовать все выходные. Мера вводится из-за ремонта теплотрассы.

Ранее по аналогичной причине в Самаре перекрывалось движение на ул. Севастопольской. Транспорт не мог перемещаться на участке от ул. Енисейской до пр. Юных Пионеров.

Также в городе ограничивалось движение по ул. Фрунзе. Это произошло из-за регламентных работ на Самарском (Фрунзенском) мосту.

Георгий Портнов

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