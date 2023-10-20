Первый этап ремонта трамвайных путей на Садовой улице в Петербурге завершен
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга отремонтировали трамвайные пути от Вознесенского до Лермонтовского проспекта по Садовой улице. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Протяженность отремонтированного участка — 1,57 км. Всего планируется починить рельсы длиной 3 км от Лермонтовского проспекта до Сенной площади. Рабочие демонтировали полотно и уложили на основание из железобетонных плит термоупрочненные рельсы. Благодаря резиновым прирельсовым профилям должен снизиться уровень шума и вибрации, пояснили специалисты.
Ремонт на участке от Вознесенского проспекта до Сенной площади продолжается. Его закончат до конца года, после чего запустят трамваи.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2023 году на ремонт трамвайных путей запланировано потратить 4 млрд рублей. На сегодняшний день уже отремонтированы пути на Заневском проспекте, Корабельной улице, Бухарестской, улице Комсомола, Политехнической улице. Процесс идет на улице Руставели и Народной улице.
Подробнее о росте объемов ремонта трамвайных путей в Петербурге читайте в материале «Ъ-СПб» «Город едет по накатанным рельсам».