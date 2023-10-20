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Коммерсантъ FM
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«Ростех» сообщил о завершении испытаний САО «Коалиция-СВ»

Госкорпорация «Ростех» сообщила о завершении испытаний 152-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия (САО) «Коалиция-СВ». Согласно пресс-релизу на сайте корпорации, уникальные технические характеристики установки подтверждены.

«Успешное завершение госиспытаний позволяет нам приступить к серийному производству этого арторудия»,— цитирует пресс-служба слова индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева.

По его словам, «Коалиция-СВ» отличается от уже существующих образцов тем, что у нее сокращено время реакции на внеплановые цели, что «особенно важно в современных условиях ведения боевых действий». «Фактически это боевой робот, отличительной чертой САО является высокий уровень автоматизации — экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной»,— объяснил господин Оздоев.

САО «Коалиция-СВ», согласно информации на сайте корпорации, предназначено для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, а также для поражения средств противовоздушной и противоракетной обороны.

По данным «Ъ», «Коалиция-СВ» должна заменить советское САУ «Мста-С». Опытно-конструкторскую разработку установки выполнил нижегородский ЦНИИ «Буревестник» по контракту с Минобороны от 2006 года.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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