Начат серийный выпуск артустановок «Коалиция-СВ» разработки ЦНИИ «Буревестник»

Предприятия государственной корпорации «Ростех» до завершения испытаний приступили к серийному производству 152-мм самоходных артустановок «Коалиция-СВ», разработанных нижегородским ЦНИИ «Буревестник». Об этом в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Серийное производство, а также выпуск транспортно-загрузочной машины уже развернуто»,— уточнил господин Артяков (цитата по «РИА Новости»). По его словам испытания самоходного артиллерийского орудия 2С35, входящего в состав «Коалиции-СВ», будут завершены до конца года.

Как писал «Ъ», «Коалиция-СВ» — самоходная артиллерийская система, которая в перспективе должна заменить САУ «Мста-С». Опытно-конструкторскую разработку артустановки ЦНИИ «Буревестник» выполнил по контракту 2006 года с Минобороны. Установка оснащена 152-миллиметровым орудием с дальностью стрельбы до 80 км и предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления противника. Гаубица обладает возможностью дистанционного управления стрельбой, выбора цели и навигации. В перспективе она должна заменить САУ «Мста-С».

Андрей Репин