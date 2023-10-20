На кладбище под Екатеринбургом закончили реконструкцию участка для бойцов ЧВК «Вагнер»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На участке Северного кладбища в Березовском (Свердловская область), где похоронены бойцы ЧВК «Вагнер», завершилась реконструкция. Об этом сообщил портале Е1.ru.

Напомним, в конце августа туда привезли около 200 черных каменных пирамид, которыми заменили деревянные кресты.«Черные пирамиды» называют «зубьями дракона» за схожесть с противотанковыми заградительными сооружениями.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказывал, что на Северном кладбище локально захоронены те бойцы, которые проживали в Екатеринбурге или окрестностях и чьих родственников либо не удалось оперативно найти, либо они не в состоянии организовать похороны.

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