«Росводоканал Краснодар» приступает к реконструкции коллектора на Уральской

«Росводоканал Краснодар» начинает масштабную реконструкцию участка самотечного канализационного коллектора по улице Уральской. Всего будет заменено около 2 км сетей. Пропускная способность коллектора увеличится почти в два раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Водоканал Фото: пресс-служба Водоканал

Модернизация коллектора пройдет в несколько этапов. В этом году специалисты заменят участок сетей протяженностью 746 метров по ул. Уральской, от ул. Меланжевой до ул. им. Лизы Чайкиной. Трубы будут прокладывать на глубине до 7 метров методом горизонтально направленного бурения.

«В условиях непрерывного развития города инфраструктура водопроводно-канализационного хозяйства должна меняться и совершенствоваться не менее динамично. Сейчас мы ведем работы сразу на нескольких городских коллекторах. Реконструкция сетей по улице Уральской позволит увеличить пропускную способность коллектора и обеспечит качественные услуги водоотведения для всех жителей микрорайона. Новый трубопровод из современных материалов не подвержен коррозии, срок его эксплуатации значительно увеличен по сравнению с существующими сетями»,— говорит директор по капитальному строительству «Росводоканал Краснодар» Филипп Денисов

На время проведения работ движение транспорта по ул. Уральской от ул. Стасова до ул. Лизы Чайкиной будут частично ограничены по одной полосе с 21.10.2023 г. по 15.01.2023 г.

К следующим этапам реконструкции канализационного коллектора по ул. Уральской от ул. им. Лизы Чайкиной до дома №130 по ул. Уральской приступят в 2024 году. Специалисты водоканала заменят свыше 1200 метров трубопровода. Модернизация коллектора идет в рамках инвестиционной программы предприятия.

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