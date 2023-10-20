ЦБ сообщил об увеличении объема выданных ипотек в сентябре

Центральный банк зафиксировал рост ипотечного портфеля банков России на 4,2% в сентябре, превысив результат августа (+3,7%). Объем ипотеки на вторичку снизился, а на первичном рынке благодаря субсидируемым ставкам, наоборот, возрос, сообщили в пресс-службе регулятора.

Увеличение спроса на ипотечное кредитование ЦБ связывает с желанием потребителей избежать повышения минимального первоначального взноса по всем программам ипотеки с господдержкой.

Объем потребительских кредитов, наоборот, снизился (до +1,5% с +2,4% в августе). Отмечается, что это вызвано ростом ставок и ужесточением макропруденциальных требований. В то же время компании продолжают показывать высокий спрос на кредитование: портфель вырос на 2% после увеличения на 1,7% в августе.

Прибыль банков в сентябре составила 296 млрд руб., что на 16% ниже результатов предыдущего месяца. Снижение прибыли связано с сокращением доходов от переоценки иностранной валюты и увеличением стоимости фондирования вслед за повышением ключевой ставки.

15 сентября Центральный банк поднял ключевую ставку с 12% до 13%. Регулятор объяснил это решение высокими проинфляционными рисками. Также был повышен прогноз по инфляции — 6–7% по итогам года.

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Александра Горошилова