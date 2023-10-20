ЦБ: банковский сектор заработал с начала года 2,7 трлн рублей

За 9 месяцев 2023 года российский банковский сектор получил чистую прибыль в 2,7 трлн руб. В сентябре чистая прибыль кредитных организаций составила 296 млрд руб. (доходность на капитал — 26% в годовом выражении), следует из сентябрьского отчета Центробанка «О развитии банковского сектора РФ» (.pdf).

В отчете регулятора отмечается, что 0,6 трлн руб. из заработанных 2,7 трлн руб. пришлось на валютную переоценку. Прибыль сектора в сентябре снизилась на 16% по сравнению с результатом августа в 353 млрд руб. В ЦБ это объясняется сокращением доходов от валютной переоценки (с 106 млрд руб. в августе до 8 млрд руб. в сентябре).

По данным ЦБ, количество прибыльных банков снизилось по сравнению с августом с 81% (263 банка) до 77% (248 банков). По итогам на сентябрь 2023 года, 282 банка (87%) имеют доли в 99% в активах сектора.

В марте текущего года ЦБ ожидал, что годовая прибыль превысит 1 трлн руб. 29 сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина прогнозировала прибыль банков в 2023 году на уровне 3 млн руб. Глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников в разговоре с «Ъ» говорил, что годовой результат в 3 трлн руб. уже можно считать консервативным прогнозом.

Подробнее — в материале «Ъ» «У банков троятся триллионы».

Полина Мотызлевская