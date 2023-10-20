Путин обсудил с Совбезом современные технологии обороны России

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой встречи стал вопрос о внедрении современных технологий для обеспечения обороны России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства»,— сказал Владимир Путин на открытой части совещания. Выступить с докладом по этой теме он пригласил вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

После доклада президент предложил «обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки».

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Анастасия Ларина