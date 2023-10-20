Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин обсудил с Совбезом современные технологии обороны России

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой встречи стал вопрос о внедрении современных технологий для обеспечения обороны России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства»,— сказал Владимир Путин на открытой части совещания. Выступить с докладом по этой теме он пригласил вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

После доклада президент предложил «обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки».

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...