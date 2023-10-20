Moody`s поставило рейтинг Израиля на пересмотр в связи с военными действиями

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service сообщило о пересмотре суверенного рейтинга Израиля (А1) с возможностью его понижения на фоне боевых действий с палестинской группировкой «Хамас». Об этом сообщило Reuters со ссылкой на сообщение рейтингового агентства.

По оценке аналитиков Moody`s, боевые действия могут снизить долгосрочный рейтинг Израиля в местной и иностранной валюте, несмотря на то что кредитный портфель страны был устойчив в 2022 году.

Ранее пересмотр рейтинга страны с вероятным понижением начало рейтинговое агентство Fitch Ratings, согласно которому Израиль имеет рейтинговую оценку А+. До этого ведущие международные агентства ни разу не понижали рейтинг Израиля. В апреле агентства Citi, Moody`s, Morgan Stanley и S&P предупреждали инвесторов о возможном негативном влиянии на экономическую стабильность судебной реформы в Израиле. Из-за судебной реформы на пересмотр рейтинг Израиля ставило в том числе и Fitch, но затем 14 августа агентство оставило рейтинг без изменений.

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