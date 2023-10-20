Самарские чиновники уличены в нарушении правил застройки и землепользования

Прокурор Самары Артем Ярыгин направил в Ленинский районный суд города иск к местным чиновникам. Он требует, чтобы органы местного самоуправления устранили нарушения при формировании земельных участков. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее горожане обратились в прокуратуру Самары. Они не согласились с тем, как чиновники сформировали границы земельных участков под многоквартирными домами и прилегающей территории.

После этого контрольный орган провел проверку и зафиксировал «избирательные подходы к определению размеров формируемых земельных участков под домами без учета мнения жителей домов, по усмотрению отдельных лиц». Прокуратура пришла к выводу, что муниципальные власти нарушили нормы земельного законодательства и нарушили правила землепользования и застройки территории (ПЗЗ).

Из-за этого на местных жителей были необоснованно возложены дополнительные обязанности по содержанию территории большей по площади, чем установлено ПЗЗ. Ситуация стала основанием для обращения контрольного органа в суд.

Ранее прокуратура Самарской области в суде потребовала вернуть муниципальному предприятию «Ремжилуниверсал» земельные участки в региональной столице. Они оказались в распоряжении частных организаций по договорам аренды забора.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «МП "Ремжилуниверсал" прикрылось забором».

Георгий Портнов