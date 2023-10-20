«Роснефть» и CNPC подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве

«Роснефть» (MOEX: ROSN) и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте российской компании.

«Научный институт "Роснефти" в Уфе и Научно-исследовательский институт при Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) в рамках V Российско-Китайского энергетического бизнес-форума заключили соглашение о технологическом сотрудничестве в области проектирования и моделирования процесса гидравлического разрыва пласта»,— сказано в сообщении.

Меморандум предусматривает проведение совместных лабораторных исследований и математического моделирования при проведении ГРП. Ранее «Роснефть» и CNPC подписали лицензионное соглашение на использование программного обеспечения «РН-ГРИД» (симулятор ГРП).

Гидравлический разрыв пласта — технология интенсификации работы нефтяных и газовых скважин.

Накануне соглашение с CNPC подписал «Газпром» (MOEX: GAZP). Стороны договорились о дополнительных поставках газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Петр Бузлаев