Шестой исправительный центр ГУФСИН открыли на окраине Екатеринбурга

На станции Сысерть в Екатеринбурге открыли шестой по счету исправительный центр ГУФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Изолированный участок, функционирующий как УФИЦ при ИК-10, создан на базе Уральского завода металлоконструкций.

В исправцентре смогут работать 93 мужчины, осужденные к принудительным работам. Сейчас идет наполнение объекта, пока там находятся 11 осужденных. Их трудоустроят на заводе операторами станков с программным управлением, резчиками металла, штамповщиками, токарями, фрезеровщиками, комплектовщиками, стропальщиками и на других должностях.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о планах открыть исправительный центр в здании бывшего санатория «Уктус» на ул. Просторная, 1 в Екатеринбурге. Предполагается, что в нем будут содержаться 196 осужденных к принудительным работам мужчин. Местный жители неоднократно выступали против этого. Они в том числе записали обращение президенту Владимиру Путину. Однако местные власти и сотрудники ГУФСИН, которому передано здание, уверяют их, что исправительный центр будет не опасен для местных жителей.

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