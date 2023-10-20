Муниципалитетам Белгородской области возместят еще 95,8 млн расходов на беженцев

Власти Белгородской области выделяют муниципалитетам из регионального бюджета 95,8 млн руб. для компенсации расходов на размещение и питание беженцев. Постановление опубликовано на сайте облправительства.

Большую часть средств направят Белгороду — 82,4 млн руб. Старооскольский городской округ получит 10,9 млн.

Для остальных муниципалитетам достанутся куда меньшие суммы. Яковлевскому горокругу выделяется 953,4 тыс., Новооскольскому горокругу — 482,8 тыс., Валуйскому горокругу — 462,2 тыс., Красненскому району — 405,9 тыс. Самую скромную сумму направят в Краснояружский район — 211,2 тыс. руб.

Ранее облправительство постановило компенсировать муниципалитетам 77 млн руб. расходов на беженцев. Большую часть средств также было решено направить в Белгород (56,6 млн руб.), самую маленькую сумму — в Волоконовский район (43,4 тыс.).

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте