Перевозки экспортных грузов на СвЖД с начала года выросли на 5,2%

В период с января по сентябрь 2023 года по Свердловской железной дороге (СвЖД) в направлении морских портов и сухопутных погранпереходов отправлено более 21,2 млн тонн грузов. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, экспортные перевозки выросли на 5,2%, относительно показателей аналогичного периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

В частности, наиболее популярными грузами стали:

химические и минеральные удобрения — 36,5%;

нефть и нефтепродукты — 32,1%;

грузы в контейнерах — 10,7%,

черные металлы — 8,3%;

лесные грузы — 3,2% и другое.

Отмечается, что основное направление экспорта — Китай и страны Юго-Восточной Азии. Сейчас перевозки осуществляются через сухопутные переходы в России (Забайкальск, Наушки, Гродеково) и Казахстане (Достык, Алтынколь). А также через дальневосточные припортовые станции: Владивосток, Находка, Мыс Астафьева и другие.

За девять месяцев месяцев текущего года выросли экспортные отправки со Свердловской магистрали через приграничные и припортовые станции Порт, Самур, Трусово, Оля и Сарахс: в Азербайджан — на 5,3% (к аналогичному периоду 2022 года), в Грузию — в 3 раза, в Иран — в 1,6 раза, в Турцию — в 4 раза.

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. С начала года СвЖД перевезла 328,1 тыс. контейнеров ДФЭ (+1,2% к показателям аналогичного периода прошлого года). Внутри страны отправлено 191 тыс. ДФЭ (+10,4%).

Напомним, в 2023 году специалисты СвЖД разработали 31 новый маршрут для ускоренных грузоперевозок, в том числе и 23 контейнерных. Общее количество доступных ускоренных маршрутов составило 248.

Полина Хабарова

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