В World of Tanks вводят режим блокировки

World of Tanks могут заблокировать в России: игра попадает под закон об информационных ресурсах, связанных с финансированием противника, заявил замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин. Ранее разработчик — компания Wargaming — предложила геймерам купить внутриигровые пакеты на украинскую тематику. Полученные деньги пообещали направить на покупку машин скорой помощи для Киева. Господин Горелкин заявил, что отечественным игрокам нужно предложить российские проекты, чтобы они перестали «спонсировать западные студии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Между тем юридически к российской «Мир танков» World of Tanks отношения не имеет, заметил независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко: «Игра, которая изначально называлась World of Tanks, была произведена в Белоруссии более 15 лет назад. Это давно не зарубежный продукт. Кроме того, после начала событий в феврале 2022 года компания ушла с российского рынка.

При этом, так как этот проект был одним из самых популярных вообще на отечественном рынке, он сменил название, теперь это "Мир танков". Издает и занимается им питерская компания под названием Lesta.

Так что говорить, что мы будем кого-то спонсировать и поддерживать, мне кажется, нерационально, потому что "Мир танков" — это российский продукт.

И никакого отношения, по крайней мере, юридического к своему изначальному прототипу, который назывался World of Tanks, она точно не имеет».

Российская Lesta Games отметила, что ее проекты «Мир танков» и «Мир кораблей» находятся «вне политики» и не имеют отношения к другим играм схожей тематики. При этом компания посоветовала пользователям быть внимательными при совершении платежей и покупок онлайн, чтобы не нарушать законодательство России и Белоруссии.

Тем не менее в соцсетях обратили внимание на лицензионное соглашение Lesta Games, в котором якобы было указано, что Wargaming является правообладателем игры. После этого российская компания удалила эту строчку из документа.

Однако теоретически это не значит, что у Lesta и Wargaming оставались финансовые связи, пояснил юрист, партнер компании Tomashevskaya & Partners Роман Янковский: «Существуют и безвозмездные лицензионные договоры. Мы же не знаем текста этого пользовательского соглашения. Более того, вообще об этом необязательно было в нем писать, то есть это вопрос соглашения между двумя компаниями, а не компанией и пользователями.

Коммерческие организации, предоставляя друг другу какую-то интеллектуальную собственность, обычно платят за нее. В противном случае такие безвозмездные операции несут много рисков.

Что касается возможности блокировки проекта, то это административная процедура, и очень много зависит от усмотрения Роскомнадзора, прокуратуры. Сложно говорить про юридическую возможность, потому что в законе все сформулировано максимально широко».

“Ъ FM” убедился, что пакет с желто-голубым камуфляжем для танка доступен для покупки на сайте кипрской Wargaming, которая управляет зарубежными серверами игры. На сайте российской Lesta такого предложения нет.

Тем не менее часть пользователей из России могут продолжать играть на европейских серверах. Ранее в Wargaming признались, что за полтора года передали Киеву $1 млн для закупки медицинского оборудования.

Но вряд ли российским игрокам что-то угрожает, по крайней мере, речь не идет о прямом спонсировании Украины, подчеркнул учредитель «Московского правозащитного центра» Михаил Салкин: «Дело в том, что все-таки в законе разговор идет исключительно про блокировку сайтов, которые рассказывают, каким образом совершать донаты, то есть совершать какие-то финансовые трансакции.

Боюсь, что история с очень опосредованной благотворительностью сюда все-таки не подходит. Когда пользователь платит денежные средства за какой-то игровой товар, он просто получает дополнительные преференции в игре, некую услугу. Вопрос о том, как организация распоряжается своей прибылью, к нему не должен относиться. Может, это вообще такой маркетинговый ход — они об этом объявили, но никогда не делали.

Поэтому я считаю, что гражданин за это никак ответственности нести не может. Более того, он заплатить зарубежной компании российской картой не сможет, ею он платит только российскому юрлицу, другая функция не предусмотрена».

Wargaming была основана в 1998 году бизнесменом из Белоруссии Виктором Кислым. Сейчас компания базируется на Кипре. Самая популярная ее игра — World of Tanks — появилась в 2010-м. Сейчас аккаунты в ней имеют более 160 млн игроков по всему миру.

В прошлом году источник “Ъ”, близкий к Wargaming, говорил, что глобальная выручка компании от World of Tanks за 2021 год доходила до $800 млн, при этом на Россию и Белоруссию приходилось около 50%.

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Даниил Бабкин