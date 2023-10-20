В Москве представили предварительные проекты будущего курорта «Новая Анапа»

В Москве представили предварительные градостроительные и планировочные проекты курорта «Новая Анапа» в рамках Всероссийского архитектурного конкурса с международным участием. Об этом сообщила пресс-служба «Туризма.РФ».

В своих работах участники выделили виды отдыха, функциональные зоны, включающие помимо современных средств размещения оздоровительные и рекреационные объекты.

«Создание "Новой Анапы" требует применения нестандартных планировочных решений, передовых подходов в архитектуре и стратегии будущего развития курортной территории. Главная задача — сделать курорт современным и комфортным для гостей и жителей Анапы»,— отметил гендиректор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Идеи проектов-победителей используют в реализации концепции на анапском побережье.

Ранее 18 потенциальных инвесторов заявили о заинтересованности в сотрудничестве по реализации проекта круглогодичного морского курорта «Новая Анапа». Курорт построят в станице Благовещенской в районе Анапы на территории 1,8 тыс. га. Предварительный объем необходимых инвестиций на реализацию проекта достигает 1 трлн руб.

Анастасия Донскова

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