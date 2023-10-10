ФАС остановила торги по реконструкции дорог на ВИЗе на несколько миллиардов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила два конкурса по выбору подрядчиков, которые должны заняться реконструкцией и строительством дорог и трамвайно линии в районе «ВИЗ-Правобережный» в Екатеринбурге. Согласно информации, опубликованной на сайте «Госзакупки», жалобу на проведение торгов подала компания «Авангард» из Санкт-Петербурга.

Напомним, Администрация Екатеринбурга объявила торги на разработку проектной документации и строительству объекта. Общая сумма двух тендеров составляет 10,6 млрд руб. Торги были разбиты на два лота — первый этап работ (5,9 млрд руб.) и второй и третий этапы работы (4,7 млрд руб.). «Ознакомившись с документацией о закупке, заявитель полагает, что положения документации о закупке не соответствуют требованиям федерального закона. Организатор закупки сделал укрупнение лота, так как этот лот содержит в себе три крупных других лота. Исходя из вышеуказанных условий, исполнение контракта одним хозяйствующим субъектом является заведомо невозможным»,— говорится в жалобе.

Также в документе заявителем указывается, что объединение в один лот работ на разных улицах, приведет к отказу от участия в торгах заинтересованных лиц и сокращению числа претендентов, заинтересованных каждый в своем наборе специфических характеристик. Таким образом такие торги ограничат конкуренцию.

Так, «Авангард» попросил приостановить подписание заказчиком договора до рассмотрения жалобы, а также отменить результаты рассмотрения заявки участника закупки, отменить протокол подведения итогов и провести внеплановую проверку действий заказчика. Заказчиком по данным торгам является МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга». Конкурсы были приостановлены.

Напомним, на ВИЗе планировали построить трамвайную ветку протяженностью 2,2 км от улицы Лоцмановых до Срединного кольца, а также провести работы на улицах Татищева и Юрия Исламова.

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